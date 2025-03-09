港超聯　入球騷！大埔5比2擊敗九龍城

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（9日）頭場上演地區打吡，九龍城於主場深水埗運動場迎戰大埔。兩隊今場上演入球騷，大埔靠復出的盧卡斯上演帽子戲法，加上奇雲巴迪、伊高沙托尼各建一功，以5比2擊敗有林學㬢梅開二度的九龍城，全取3分後壓過東方重返榜首。

「龍城軍」今場韋利安停賽，迪高客串中堅，邵昀俊、陳文輝坐鎮中場，卡朗、辛尼負責攻堅。「綠戰士」方面，杜國榆、加比爾扼守中路，帕特華維迪、陳肇鈞在中場派牌，盧卡斯趕及傷愈，與奇雲巴迪、伊高沙托尼組成三叉戟，謝臣則首次列入大軍名單。

開賽僅2分鐘，作客的大埔已先開記錄，門將李瀚灝死球開短，奇雲巴迪搶到後近門射入。6分鐘後大埔再下一成，伊高沙托尼左路斬入禁區，盧卡斯飛到盡頂遠柱破網，大埔領先2比0。九龍城隨後站穩陣腳，28分鐘尾柱的林學㬢接應田中芳拓傳中，無人看管下頂入。

大埔之後佔據主動，43分鐘更慘食詐胡，陳肇鈞禁區頂起腳省中人射入，惟球證翻查VAR後，指鄭子森較早前侵犯陳文輝在先，判入球無效。不過補時階段，陳肇鈞力壓李瀚灝頭槌二傳，造就盧卡斯再度頭槌破網，大埔半場領先3比1。

易邊後九龍城換入楊朝景加強攻力，53分鐘即收到成效，陳文輝左路傳中，林學㬢頂入死角，助球隊追至2比3。不過大埔1分鐘後即作出回應，伊高沙托尼起「私家Q」勁射得手，大埔贏到4比2。「綠戰士」未有放軟手腳，63分鐘帕特華維迪邊路突破，連過幾關再橫傳，盧卡斯門前撞入。最終大埔贏九龍城5比2，以2分壓過東方重返榜首。