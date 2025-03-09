港超聯　連中三元　盧卡斯：腳傷已經好番！

大埔周日（9日）於深水埗運動場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，作客贏九龍城5比1，順利重返榜首。連中三元的前鋒盧卡斯成為贏波功臣，賽後他透露自己腳部傷患已沒有大礙，又強調首要目標是為大埔取得聯賽冠軍。

盧卡斯在上場對傑志的「冠忠巴士六十週年足總盃」因腳傷缺陣，今場傷愈復出後，即上演帽子戲法，更當選由足總選出的全場最佳球員（POM）。賽後這名巴西籍射手，透露道自己傷勢：「上星期我一直有跟球隊練波，但對傑志嘅朝早，腳指突然受感染。自己今場都係賽前2日先復操，但我已經完全好番，今日落場感覺唔錯，但成功入到3球，一定要多謝班隊友。」

除此之外，盧卡斯又大讚先開記錄的新援奇雲巴迪表現出色，認為他絕對可以提升整體攻力，亦令球隊當馬卡雷拿復出後，在前線有更多選擇。盧卡斯今季暫時在聯賽已攻入13球，對於爭奪神射手，他表示會以平常心，又稱自己只有一個目標：「好想幫大埔攞一次聯賽冠軍，我已經準備好迎接下場對東方嘅榜首大戰！贏到神射手當然開心，但自己無諗太多，反而入波幫球隊贏波更重要。」