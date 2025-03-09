外流港將　亞冠精16強首回合最佳陣容　陳晉一入圍

中超球隊上海申花上周三（5日）出戰亞冠精英盃16強首回合，主場以1球擊敗日職勁旅川崎前鋒。當中港將陳晉一表現大獲好評。亞洲足協（AFC）周日（9日）公布過去一周的球員評分，「一仔」更取下7.9的高分，成功躋身首回合最佳11人！

港腳陳晉一今場繼續擔任左閘，踢足90分鐘下，除錄得4次解圍外，下半場更曾一次落底傳中，製造出黃金機會，可惜隊友近門卻未能射中目標。最終申花76分鐘憑對方烏龍球，首回合主場領先1比0，次回合作客一仗將在周三（12日）上演。

「一仔」今場雖未貢獻入球或助攻，但於左路頻頻助攻助守，賽後仍受到球迷及當地球評家大讚。而在亞洲足協（AFC）的官方統計中，「一仔」更與隊友蔣聖龍一同獲得7.9分，僅次於吉達艾阿里主力加利奴（Wenderson Galeno）的8.2分，並列為亞冠精英盃16強首回合的第2高分球員。

值得一提，「一仔」更同時躋身首回合的最佳陣容之中，而11人中除了前波圖翼鋒加利奴外，還包括兩名同樣現正效力吉達艾阿里的前英超球星馬列斯、羅拔圖法明奴，今次入圍絕對稱得上是含金量十足！