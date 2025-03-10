阿迪達「唔想」認輸　利物浦最快4.12封王

阿仙奴周一(10日)凌晨作客曼聯再失2分，近3場聯賽2和1負，依家落後榜首利物浦15分，爭冠只餘數字上嘅可能，領隊阿迪達賽後表示「唔想」認輸，但承認球隊未有做好本份，遑論爭冠軍。英超官方統計，利物浦最快可以喺下月12號正式奪冠，成事嘅話會打破英超史上最早封王紀錄。

阿迪達完場後場邊受訪，被問到落後15分「係咪太多」，阿迪達即拋低一句「多謝晒」轉身走人，佢之後喺賽後記招再表示：「我唔想咁講(爭冠已失敗)，但今日最令人沮喪嘅係做唔好贏波嘅本份，因為如果想有機會爭冠，就需要贏晒剩低所有比賽。」

英超官網已定出「利物浦奪冠時間表」，阿仙奴目前仲有10輪，贏晒最多只有85分，即係利物浦最後9輪拎多16分就肯定奪冠。由於利物浦下星期要踢英聯盃決賽，之後就進入國際賽期，如果佢哋4月初連贏2場，而阿仙奴期間4場聯賽輸晒，包括4月12日輸畀賓福特，咁「紅軍」就可以喺當日封王。

現時英超最早封王紀錄，係曼聯喺00/01球季4月14日「登基」，不過如果計算聯賽輪次，利物浦喺19/20球季第31輪封王先係紀錄，當年聯賽由於疫情停擺，搞到利物浦延遲到6月先至捧盃。