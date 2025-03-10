PSG執到寶！基華拉斯基利亞幾乎投「紅軍」

巴黎聖日耳門(PSG)喺歐聯16強面對利物浦，首回合落後0比1，佢哋晉級最大希望，就落喺天才翼鋒基華拉斯基利亞身上。意大利傳媒爆料，原來呢位格魯吉亞翼鋒上年幾乎加盟利物浦，可惜「紅軍」1億歐元開價被拒，益咗PSG冷手執個熱煎堆。

基華拉斯基利亞首回合搞到利物浦防線風聲鶴唳，更有入波被判詐胡，連施洛都承認「盯佢唔住」。意大利記者Di Marzio近日爆料，利物浦上年夏天曾出1億歐元收購基華拉斯基利亞，但被拿玻里拒絕，點知到今年1月仍然要賣走，而且PSG只花7,000萬歐元就買到，非常抵玩。

施洛被問到係咪曾經收購基華拉斯基利亞，佢就大耍太極：「你唔熟英國傳媒，佢哋會吹到利物浦幾乎簽晒世界所有球員。我只可以講基華拉斯基利亞係偉大球員，佢喺拿玻里稱霸意甲嗰陣我已經睇好佢，PSG有好多頂級球員，佢係其中之一。」

至於基華拉斯基利亞喺次回合前，就表明PSG實力更勝利物浦：「我哋首回合有大量入波機會，亦明顯係更優秀嘅球隊，利物浦同晏菲路都係好難應付，但如果我哋踢返出首回合嘅表現，一定可以拎到需要嘅入波。」