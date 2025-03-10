【英超】錘仔打「卡」先下手為強

今輪英超壓軸之戰，韋斯咸主場火併紐卡素，「錘仔幫」韋斯咸近期大發神威，取得2連勝，包括爆冷擊敗阿仙奴，愈踢愈有信心，勢必乘勝追擊，力爭再下一城。反觀紐卡素陷入頹勢，加上人腳不整，恐怕難以抵擋對手強攻。韋斯咸近4場有3場先開紀錄，可博主隊「第一隊入球」。（Now 621周二凌晨4時直播）

韋斯咸1月初聘請前車路士主帥樸達執教後，已逐漸重回正軌，早前英超作客歐聯分子阿士東維拉，都有分落袋，遇上豪門車路士，亦能夠先開紀錄，可惜因為雲比沙卡擺烏龍導致輸波，但已贏盡口碑，亦增強球員士氣同信心。「錘仔幫」近兩場聯賽分別贏阿仙奴1比0及贈李斯特城兩蛋，進一步證明樸達改革成功，未來比賽應該會踢得更開放，主攻爭勝。

另邊廂，紐卡素理應要搶分爭入前4位，但近期表現力不從心，仲連番受挫，近4場英超輸3場，合共失11球，防線中門大開。

屋漏偏逢連夜雨，「喜鵲」上場英足盃對白禮頓，領先之下踢到加時輸波被淘汰，非常打擊士氣。最大鑊係翼鋒安東尼哥頓該仗襲擊對手，被球證直接出示紅牌趕出場，需要停賽3場，加上兩位後衞保治文、賀爾受傷長抖，攻守能力受削，而且嚟緊周日仲要應付聯賽盃決賽，韋斯咸可乘虛而入，搶先入波。

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