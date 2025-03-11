拉爵點名5大球星係負累　裁員為免曼聯年底破產

曼聯老闆拉特克利夫入主1年幾以來，進行咗唔少爭議性改革，佢周二(11日)接受英國媒體聯合訪問，對唔少尖銳話題作出回應，期間更點名指海倫、奧拿拿、卡斯米路等5名球星係「負累」。拉爵更指近期裁員的削福利措施係事在必行，否則曼聯今年底會面臨破產！

改善財政問題係拉爵上任後最大目標，但要平衡球場上表現就難度極高，所以一直強調「改革需時」。拉爵直指球會喺佢加入前，留低一堆「蘇州屎」：「我唔知曼聯總共拖欠幾多轉會費，只知夏天有8,900萬鎊舊轉會費要『埋單』，我哋夏天會『買』卡斯米路、奧拿拿、海倫、查頓辛祖同安東尼馬菲奧斯，佢哋每個都有大約1,700萬鎊攤銷要找數。」

對於呢5位球星，拉爵進一步指出：「呢啲球員都唔係我哋(英力士集團)買，全部都係前朝買落，鍾唔鍾意都好，我哋都要接手同諗辦法去解決。好似辛祖借去車路士，我哋要負擔一半人工，夏天又要畀1,700萬鎊去『買』。部份球員根本唔夠好，有啲就明顯人工過高，要打造一支由我哋自己負責嘅球隊係需要時間。」

關於近日推行第2次大裁員，拉爵更爆出驚人內幕：「曼聯嘅財政相當恐怖，開支已經失控，簡單講曼聯過去7年支出都高過收入，如果唔大幅削減開支，現金去到今年底就會耗盡，我係第1次公開承認呢點，但呢個係現實。你覺得免費午餐、頭等車票呢啲福利好小事，但呢個唔係可持續模式，否則曼聯去到聖誕節就會破產。」

拉爵仲提及多個話題，包括承認上年夏天同坦哈格續約係「情緒化」錯誤；通知費格遜被解除年薪200萬鎊嘅大使職務嗰陣，費Sir最初有啲暴躁，但之後亦明白同接受決定；至於魯賓艾摩廉嘅能力，拉爵表示艾摩廉喺「限米煮限飯」之上已經教得好好，將會執教曼聯「好多年」。