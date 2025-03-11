勒邦占士缺陣　湖人即負魚腩球隊兼影響票房

湖人在勒邦占士因傷缺席後首戰即遇上麻煩，即使新加盟的當錫個人攻入「3雙」，但紫金兵團周一爆冷不敵籃網，慘吞兩連敗。至於爵士負給塞爾特人後，成為今季首支無緣季後賽的球隊。

超級巨星勒邦占士因日前遇上腹股溝拉傷，預計要休息一至兩星期，而周一湖人與籃網的西岸常規賽，是球隊保住前二的守衞戰，由當錫一人擔起，他獻上了「3雙」攻入22分12籃板12助攻，在首節更率領湖人一度領先12分，惟其後球隊失誤頻頻，投籃手感不佳，再加上籃網愈戰愈勇，有五人得分上雙，最終籃網主場以111比108獲勝，終止7連敗，並讓湖人吞兩連敗，西岸排名跌落第3。

勒邦占士的缺陣對湖人影響極深，就連票房都受到打擊，據二手球票網站的總結顯示，勒邦占士確認缺席前後的票價都大大不同，這場比賽的最低票價暴跌了59.4%，占士受傷前最低票價為335美元，而缺陣後的最低票價已降至136美元，相信對當來說都會帶來一點壓力；下仗湖人將對騎士，周四將鬥公鹿。

另方面，據NBA官方消息，爵士成為了今季首支正式無緣季後賽的球隊。他們周一以108比114不敵塞爾特人，慘遭6連敗，今季戰績15勝50負，今季提前出局，也是連續三年在常規賽止步。