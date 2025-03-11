地頭出擊放膽攻　巴塞迎賓娛樂大眾

歐聯16強首回合領先1比0嘅巴塞隆拿，返主場次回合再鬥賓菲加。兩隊上場交手戰況激烈，巴塞憑拉芬夏比洛尼建功取得領先優勢，亦全靠老牌門將施捷斯尼多次「神救」，先至力保不失。今場係次回合，落後緊嘅賓菲加勢必豁出去狂攻，巴塞有主場之利亦會放膽去盡，預計會出現大量入球，加上巴塞近6場歐聯主場5次開4球或以上，3.5球入球大咪錯過。（Now 643周三凌晨1時45分直播）

上場作客賓菲加後，巴塞原本要喺西甲對奧沙辛拿，但因為佢哋一名隊醫離世宣布延期，全隊獲得寶貴嘅休息時間，對爭取晉級肯定有利。不過巴塞後防其實唔係咁穩陣，門將施捷斯尼上場之所以咁多「神救」，球隊打少個係原因之一，主帥費歷克嘅戰術着重以攻代守，即係同對手鬥攻，上場力保清白係特殊情況，正常情況係多波入。

至於賓菲加就冇得諗，輸緊1球嘅佢哋作客都要焗攻，攻擊拍擋柏夫利迪斯同奧簡高古上場葡超又有「士哥」，今場靠佢哋數胡，老牌球星迪馬利亞關鍵時刻亦會落場，大駁火之下入球騷可期。

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