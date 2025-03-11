里爾神鋒今夏約滿　英超4大豪門瘋搶

里爾前鋒約拿芬大衞今屆歐聯表現神勇，已有6球進帳，包括射入皇馬及馬體會大門，引起各大豪門關注。呢位25歲加拿大國腳將於今夏約滿，佢計劃去英超搵食，曼聯、車路士、紐卡素、熱刺都有意簽入呢位高效射手。

約拿芬大衞7年前已去歐洲搵食，2020年夏天由比利時球隊真特轉投里爾，轉會費高達3,000萬歐元(約2.5億港元)，成為史上最高身價加拿大球員。約拿芬大衞不負所望，一直有高水平發揮，累積各項賽事上陣222場入106球，包括上季法甲有19球進帳，僅次於神射手獎得主基利安麥巴比，加上今屆歐聯正賽18次射門就入到6球，效率極高，令佢成為轉會市場炙手可熱人物。

上年夏天已傳出韋斯咸、白禮頓想簽入約拿芬大衞，但佢作出拒絕，明顯想等今夏約滿登入豪門。約拿芬大衞知道自己獲得多間大球會垂青，話唔急於做決定：「如果可以嘅話，我當然想效力大球會，但首先要享受快樂足球，我選擇踢波，都係因為足球可以帶來快樂。」約拿芬大衞喺歐聯16強首回合貢獻1次助攻，幫里爾逼和多蒙特1比1，次回合能否入波，帶領球隊晉級，大家拭目以待。