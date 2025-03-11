重返港會傳承經驗　羅素：我仲好有火！

港會今季銳意年輕化，由幾位具經驗球員，帶領球隊挑戰列強，其中今季重返母會的羅素（Andy），承認自己年歲漸長，距離退役之日不遠，但他仍盼望把握有限時間，在場上綻放餘暉。■圖、文：鄧文滔

在港會青年軍出身的Andy，曾效力南華及大埔等大球會，又曾外流內地和馬來西亞聯賽，去季各項賽事仍為傑志上陣32場，但本季卻毅然重返母會，他感嘆：「雖然繼續踢大球會，可以參加更高水平賽事，但到我呢個年紀，照顧屋企同計劃退役後嘅生活先係最緊要。港會正好適合自己，發展球員以外嘅嘢。」

為犯錯勞氣見進步包容

縱使Andy直言足球不再佔據其人生第1位，但他踏上綠茵場時仍鬥志滿滿，今季不時看見他在比賽中，向隊友「激情」提場的畫面；Andy笑言雖然看見隊友在場上失誤時，難免感到「勞氣」，但同時令他學會，如何協助一眾年輕球員成長：「以前踢過幾間大球會，隊友全部都好高質素，例如丹恩奴域、米基爾同明加索夫，而今季港會班仔天份確係唔錯，只係需要再浸吓先。雖然有時見到佢哋犯錯真係好火滾，但見到大家呢半季進步咁快……我應該多啲包容佢哋先啱。」

不踢職業，但態度仍要拍得住「職業級數」，Andy鼓勵陣中小將，絕不能因效力非職業球會而怠慢：「我成日同佢哋分享，強隊班球員係點加操同保養身體。雖然港會唔係職業波，但大家唔可以攞呢樣當成放鬆嘅藉口，對自己要求高啲，隨時可以好似Tim（周子謙）一樣踢大球會。」

抽空清晨練波老婆難明

也許正是這團火，才令Andy今季一邊進修教師文憑，又能場上發揮應有水準，成為隊內榜樣。他透露自己間中要到學校實習，以致今季不時缺席操練，但Andy仍盡一切辦法保持狀態：「有時嚟唔到操練，我會主動同教練要求周中踢『港超聯U22聯賽』，甚至喺要返學校嘅日子，堅持清晨5點起身練波；老婆成日問我，明明就快退落嚟，點解仲咁搏命？但我真係好鍾意踢波，一日仲未退役，都想做到最好！」

【羅素檔案】

姓名：Andrew James Russell

出生日期：1987年11月21日（37歲）

位置：中堅 身高：1米92 球衣號碼：26

現效力球隊：港會

曾效力本地球隊：愉園、南華、大埔、傑志

新手體育阿Sir：教踢波都係學問！

羅素從去年尾起就讀教師文憑，預計今年7月畢業後成為體育老師，談到平常與學生相處的點滴，在球場一向硬朗的Andy，不禁露出親切的笑容：「啲細路知你踢過港隊就好聽話，我都好鍾意分享踢波嘅小趣事畀佢哋聽，希望啟發到大家。」

不過Andy直言，即使自己具備運動員背景，但仍花不少工夫，才能適應體育老師的崗位：「我要抽時間學打籃球同排球等以前未接觸過嘅項目，仲要睇片學規則，學完仲要有足夠能力先至可以去教人。其實，大家唔好以為教踢波，對我嚟講好簡單，因為點樣令唔鍾意足球嘅小朋友一齊玩，都係一門學問。」