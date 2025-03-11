艾殊利高爾：紅軍主場破「門」晉級

利物浦在歐洲賽場上經歷過無數個精彩夜晚。如果他們能在今屆歐聯走到盡頭，那麼上周中作客對巴黎聖日耳門的經典一役，可能會讓他們終生難忘。

儘管紅軍在上周中沒有拿出最耀眼的表現，但卻成功抵擋巴黎聖日耳門的統治級表現，而且把勝利偷走，以迎接在晏菲路上演的次回合。對此他們只能感謝一個人，就是門將艾利臣比加。我們向來知道艾利臣比加是一名世界級守門員，但他在王子球場的表現，可以說是有史以來最好的。這名巴西國腳作出9次撲救，成功阻止該支法甲班覇的進攻。

其後哈維艾利洛的絕殺入球，讓整個巴黎王子球場變得鴉雀無聲，主隊迷肯定會對愛隊未能把握機會在首回合領先而非常失望。

利物浦經歷完在巴黎的艱辛之旅後，上周六英超於主場在驚無險下反勝修咸頓3:1，當中主力球員穆罕默德沙拿再次梅開二度。首回合他表現平平，不過在晏菲路熾熱的比賽氣氛下，他將會受到鼓舞，並能對這場比賽的結果產決定性影響。

聖日耳門知道自己將面臨一個艱難的夜晚，如果真的成功反勝並晉級，這很可能會成為他們於歐洲賽歷史上最偉大的晚上之一。他們可能會十分後悔在首回合沒有好好充分利用優勢，全場27次射門下竟1球不入。相反，利物浦全場只有2射1中，唯一一次射中目標，便轉化成入球。

安歷基在上周六法甲讓踢大部分首回合的主力休息。儘管如此，其主力球員奥士文尼迪比利亦跟穆罕默德沙拿一樣梅開二度。在首回合，他整晚都表現出色，如果其隊伍想再晉一級，便需要依賴他再次交出如此精彩的表現。

正如我們在首回合所見，聖日耳門確實擁有能夠對利物浦造成威脅的球員和配置。然而，我們深知晏菲路球場在這樣的晚上，將會化身成一座難以被攻陷的歐洲堡壘。在利物浦今季21場主場僅輸1場的情況下，就算聖日耳門盡最大努力，但我還是認為紅軍可以勝出並晉級下一輪。