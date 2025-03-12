利物浦射輸12碼　歐聯16強出局

周三(12日)凌晨歐聯16強次回合大戰，英超「一哥」利物浦主場0比1不敵巴黎聖日耳門(PSG)，兩回合合計打和1比1，由於加時無紀錄，最終需要互射12碼分勝負。利物浦僅得穆罕默德沙拿射入，達雲紐尼斯、居迪斯鍾斯都宴客。反觀，巴黎聖日耳門4射全中贏4比1，晉級8強。紅軍出局之後，意味今季「三冠王」美夢幻滅。

利物浦首回合作客贏1比0，今仗返回主場，開賽初段亦積極搶攻，開波4分鐘，穆罕默德沙拿無人看管下，近門起腳省中對手紐奴文迪斯高出。轉個頭，呢位埃及國腳個人突破後起腳，可惜唔中目標。

踢12分鐘，PSG打反擊，紅軍門將艾利臣比加同中堅伊巴希馬干拿迪出現誤會，被奧士文尼迪比利射入空門，呢位27歲法國國腳踏入2025年後，各項賽事已有21球進帳，成為今年歐洲5大聯賽最多入波球員。

PSG兩回合合計總比數扳平1比1後士氣大振，繼續創造唔少攻勢，包括巴特利巴高拿單刀起腳，被艾利臣比加擋出，基華拉斯基利亞勁射僅高出，奧士文尼迪比利遠射貼柱出界。

換邊後，利物浦搶番唔少攻勢，其中達雲紐尼斯勁射，但中柱彈出，注定冇運行。雙方加時都未能取得入球，需要互射12碼。

利物浦除咗首輪穆罕默德沙拿射入之外，達雲紐尼斯、居迪斯鍾斯主射，都被PSG門將基安盧基當拿隆馬撲出，PSG嘅4位主射球員域天拿、干卡路拉莫斯、奧士文尼迪比利、迪斯亞杜伊全部射入贏4比1，將於8強遇上阿士東維拉對布魯日嘅勝方。

至於利物浦捧英超機會高唱入雲，亦已打入英聯盃決賽，但歐聯出局，肯定未能成為「三冠王」。