香港隊　周子謙因傷退隊　無緣隨U22友賽緬甸

周子謙（左）已因傷缺陣多場比賽。（資料圖片）

香港22歲以下男子足球代表隊，3月尾會作客仰光出戰兩場國際友誼賽，備戰9月舉行的2026亞洲足協U23亞洲盃外圍賽。足總周一（10日）已公布21人初選名單，但直至周三（12日）再確認理文後衞周子謙（Tim）因傷退隊，將補選港會小將曾俊軒。

港隊U22會在3月19日和22日兩度與緬甸交手，大軍將於3月17日出發前往仰光，而在較早前公布的21人決選名單中，對比初選共剔除了15人，包括效力中甲球隊重慶銅梁龍的吳宇曦、李呈、龍梓軒、楊焯鈞，惟馬希偉、趙聡悟、米高、曾以行、曾樂圖及杜俊暉等主力，則榜上有名。

另外，足總是日再證實理文後衞周子謙已因傷退隊，並由港會小將曾俊軒頂替其位置。翻查資料，Tim受傷患困擾下，對上8場本地賽事全部未有上陣，包括「高級組銀牌」決賽對東方和「冠忠巴士六十周年足總盃」8強對標準流浪，而他對上一次披甲已經是1月11日作客大埔的聯賽，即兩個月未有於正式比賽亮相。

值得一提，3月22日將會在小西灣運動場舉行兩場「賽馬會菁英盃」A組分組賽，分別為港會對大埔，以及東方對傑志，在賽事與今次友賽撞期下，意味着一班入選港隊的U22球員將會缺陣。

港隊U22決選如下：

門將：陳冠燊 (標準流浪)、鍾凱文 (東方)、龐焯熙 (北區)

後衞：林澔希 (港會)、甘智健 (傑志)、曾俊軒 (港會)、黃靖然 (北區)、宋紘毅 (大埔)、曾樂圖、曾以行

中場：馬希偉 (東方)、趙聡悟 (冠忠南區)、何瀧浩 (九龍城)、鄧筵霑 (理文) 、李樂謙 (大埔)

前鋒：李俊霆 (東方)、陳傲軒、馬斐 (傑志)、羅焯熙(理文)、米高 (VfR Mannheim)、杜俊暉