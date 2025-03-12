12碼專家　當拿隆馬7戰6勝

利物浦同巴黎聖日耳門(PSG)喺歐聯16強互射12碼分勝負，PSG門將基安盧基當拿隆馬分別撲出達雲紐尼斯、居迪斯鍾斯嘅主射，成為球隊晉級功臣，兼當選今場最佳球員。根據統計，呢位意大利國腳職業生涯7次面對互射12碼大戰，有6次協助所屬球隊勝出，名副其實係12碼專家。

盧基當拿隆馬今場屢救險球之餘，互射12碼階段，更加信心十足，2次捉到路，令達雲紐尼斯、居迪斯鍾斯望門興嘆。事實上，呢位26歲鋼門已經唔係第1次喺大賽互射12碼發威，其中2021年歐國盃4強及決賽，佢喺互射12碼階段協助意大利勝出，包括決賽對英格蘭，佢撲出布卡約沙卡射門後，神情卻非常平靜，原來佢唔知自己已經撲出致勝1球。意大利傳媒指盧基當拿隆馬撲球12碼能力，更勝名宿保方。

至於利物浦門將艾利臣比加今場都有不俗演出，120分鐘內有7次成功撲救，唔計互射12碼，呢位巴西國腳兩回合合計有16次成功撲救，成為自2016/17球季拜仁慕尼黑鋼門紐亞之後，近8年歐聯淘汰賽兩回合最多撲救嘅門將，可惜未能幫助利物浦晉級。