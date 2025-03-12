香港隊　友賽澳門決選出爐　9位外流兵坐鎮

港隊3月19日將坐鎮旺角大球場，與澳門進行一場國際友誼賽，足總周三（12日）公布最終23人名單。其中9名外流港將獲召，包括早前未有入圍港隊U22友賽緬甸決選的中甲兵吳宇㬢，大軍下周一（17日）下午會在將軍澳足球訓練中心（FTC）開操。

對比40人初選，今次決選除了雲南玉崑後衞徐宏傑外，其餘9位在內地發展的港將，包括陳晉一、吳宇㬢、 安永佳、茹子楠、周緣德皆榜上有名，而其餘遭剔除的球員還有伍瑋謙、陳嘉豪、龐焯熙、艾里奧、林樂勤、杜度、余煒廉、胡晉銘、何瀧浩、劉智樂、潘沛軒、馬斐、米高、劉家喬；至於林衍廷和陳俊樂則預料因傷而未入選。

23人決選名單如下：

門將：葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)

後衞：亞歷斯祖、賓紀文 (東方)、周緣德 (河南酒祖杜康)、費蘭度、 鐘樂安 (傑志)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、尼高拉斯 (大埔)、 孫銘謙 (天津津門虎)

中場：顏卓彬 (傑志)、黃威 (理文)、余在言 (石家莊功夫)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：吳宇曦 (重慶銅梁龍)、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、艾華頓 (理文)、黃皓雋 (青島海牛)、李小恆 (山東泰山)、 安永佳 (深圳新鵬城)