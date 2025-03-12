艾殊利高爾：銀河艦隊狙擊馬體會

我有強烈預感兩支馬德里球隊將會又上演一場經典對決，首回合時皇馬在主場以2:1的微弱優勢取得最後勝利，而馬德里體育會將會矢志在主場向死敵發起復仇。

首回合的比賽非常激烈，雖然和波可能是較公平的結果，但巴謙戴亞斯的入球成為雙方分出勝負的關鍵。

施蒙尼將很慶幸其隊伍能夠回到主場應付次回合比賽，皆因他們在過去12場主場比賽未嘗敗績，而且我們知道在歐聯的比賽中，有主場之利往往是相當重要。

儘管馬體會過去9次對皇馬只落敗1場，當中有7場是和波，但這樣的結果對他們來說並不夠，事關他們需要在90分鐘內淨贏2球或以上，又或者小勝1球令比賽得以進入加時。

巴謙戴亞斯上周的奠勝入球對這場比賽至關重要，皆因皇馬近7次造訪馬體會的主場，只贏 1場，其球員也對此非常清楚。

祖迪比寧咸經過首回合停賽後今仗刑滿復出，對皇馬將是一個巨大的鼓舞。然而，門將泰拔高圖爾斯和中堅魯迪格是否能趕及復出口仍存在變數，二人都錯過了上周末的聯賽。若然今仗不能上陣的話，對安察洛堤來說可說是巨大的損失。

馬體會在周末的比賽中最後階段連失兩球，爆冷不敵基達菲，爭冠路途上受打擊，聯賽排名滑落至第3名。如果馬體會想在歐聯晉級下一輪，施蒙尼就需要帶領球隊度過一個歷史性的夜晚。我預計這兩支球隊會交出接近的表現，近10次交鋒中都能取得入球，其中7場以和局結束，但我認為皇馬這場比賽能在90分鐘內取得勝利。