落後1球焗喪攻　馬體會狂「鋒」大有睇頭

歐聯16強次回合焦點之戰「馬德里打吡」，馬德里體育會主場火併皇家馬德里，馬體會首回合輸1比2，今仗必定把握地利優勢，豁出去搶攻，力爭盡快收復失地；但焗攻之下，防線難免比較空虛，「銀河艦隊」鋒線人腳鼎盛，靠打反擊亦可以入波。翻查馬體會近9場歐聯總入球全開3球或以上，一於追捧中位數2.5球嘅入球大。（Now 643及644周四凌晨4時直播）

呢兩支西甲同市宿敵非常了解對方實力，唔需要花時間互相試探，往往一開波就鬥攻。就以首回合為例，皇馬開賽僅4分鐘就由洛迪高高斯建功，迅速打開紀錄。

馬體會亦不甘示弱，上半場已由祖利安艾華利斯射入「世界波」扳平，呢位阿根廷國腳狀態大勇，近5次上陣入5球，除咗本土賽事頻頻建功之外，今屆歐聯亦有7球進帳，加上入咗6球嘅基沙文，馬體會鋒線威力強勁，相信可以再次攻破「銀河艦隊」大門。

至於皇馬踢完首回合僅領先1球，爭取晉級未算穩陣，預計今仗唔會刻意死守，反而要爭取攻入「保險球」，令對手難以翻身。尤其是中場主將祖迪比寧咸停賽完畢，今仗可以復出，「銀河艦隊」有更充裕進攻本錢，配合兩位星級射手基利安麥巴比、雲尼斯奧斯祖利亞，無懼同對手駁火。不過，皇馬防線比較薄弱，今屆11場歐聯只有1場不失球，預料今場亦難保清白之身，開入球大機會甚高。

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