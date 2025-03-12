輸畀迪比　高文事先張揚棄用舒克斯

曼聯前鋒約舒亞舒克斯成「魔」以來，表現持續低迷，荷蘭國家隊主帥朗奴高文都頂佢唔順，事先張揚唔會徵召舒克斯出戰3月底歐國聯8強兩回合對西班牙，反而可能重召去咗巴甲搵食嘅老將迪比。

約舒亞舒克斯今季為曼聯各項賽事上陣42場僅入6球，上場英超對阿仙奴，擔任正選踢咗76分鐘，只有1次射門中目標。朗奴高文接受傳媒訪問，講明呢位23歲新星唔會入選新一期國家隊名單：「初步來講，我唔會揀舒克斯，因為佢狀態唔好，我哋有多位中堅及中場人選，前鋒選擇比較少，但唔代表要徵召舒克斯，佢要交出表現，證明自己值得入選，或者下次再考慮揀佢。」

約舒亞舒克斯上年多得法蘭基迪莊、古普美拿斯受傷，獲補選入2024歐國盃荷蘭大軍名單，但長坐後備席。舒克斯上年9月、10月及11月都有為荷蘭出戰歐國聯，合共上陣4次，當中對波斯尼亞射入1球。

約舒亞舒克斯遭棄用，估計迪比有望入選，呢位31歲前鋒自上年7月歐國盃後，再冇入選國家隊，佢上年9月加盟哥連泰斯，上陣27場入9球。值得一提，迪比曾效力曼聯，難怪唔少網民慨嘆紅魔鬼年輕當打嘅前鋒，反而唔及1位過氣老將。