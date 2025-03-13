Panasonic學界籃球邀請賽2025　抽籤形勢揭盅！

已踏入第18年的「Panasonic學界籃球邀請賽2025」將於5月15至18日假「香港籃球聖地」修頓場館舉行，主辦單位中國香港籃球總會周二（11日）於奧運大樓舉行抽籤儀式，由中國香港籃球總會常務副會長兼永遠名譽會長陳少煌及應屆甲一總冠軍南華新星蘇柏軒擔任抽籤嘉賓。4連霸的英華書院以及賽事10屆盟主協恩中學將分途出擊，於男、女子組力爭衞冕。

今屆賽事男、女子組各有12支球隊參加，除衞冕的英華書院和協恩中學的表現矚目外，張振興伉儷書院時隔一屆回歸賽事，而男子組的滙基書院（大坑東）、女子組的九龍真光中學和沙西區冠軍份子青年會書院則是首次參賽。陳少煌喜見賽事第18年舉辦，並有新球隊為賽事增添新鮮感，他表示：「好開心見到愈來愈多學生投入籃球運動，為香港籃壇注入活力。今屆賽事大家可以見證強隊對決，各隊要在20分鐘分高下，比賽相信會既緊張又刺激，對於觀眾來說會是看點！」

形勢方面，英華書院與裘錦秋中學（葵涌）及北角協同中學同處A組，3支球隊均是精英賽4強至8強隊伍，其中北協在精英賽8強僅負英華2分，兩隊再度碰頭勢演激戰。B組有精英賽4強份子寶覺男籃，將迎戰銳意挑戰列強的中華基督教會蒙民偉書院，以及張振興伉儷書院。至於上屆季軍之一的喇沙書院於C組硬踫拔萃男書院及嗇色園主辦可藝中學，而D組則有聖若瑟書院、滙基書院（大杭東)及漢華中學互撼爭出線。

女子組衞冕球隊協恩中學與浸信會永隆中學和滙基書院（大坑東）位於女子W組，預計協恩要爭取小組唯一一個出線席位，定必打醒十二分精神才可能匹敵；至於女子X組預計競爭激烈，漢華中學、英華女學校和拔萃女書院將爭奪4強席位，英華於學界賽擊敗協恩中學奪冠，終結對手17連霸走勢，女拔則是精英賽4強分子，實力強橫，且看能否打出突破。

裘錦秋男隊入死亡A組 蘇柏軒：唔係冇得打

曾助裘錦秋中學「打江山」的南華球員蘇柏軒（蘇跑），親手把母校男、女隊抽入男子A組及女子Z組，他苦笑道，自己為師弟抽入「死亡A組」，但他認為師弟們有力製造驚喜：「初賽打兩節不停錶，時間好快過，如果大家把握對方未站穩陣腳，盡快入局，唔係冇得打，而且籃球是很奇妙的運動，隨時可以幾冇可能變有可能。」

「蘇跑」是本賽事2016年的得分王，最終獲得亞軍，他至今仍記憶猶新：「我們當年在精英賽發揮不算理想，8強出局，所以大家齊心備戰，希望在這個比賽爭取佳績，加上球隊往年對男拔（拔萃男書院）有少許被『格食格』，但我們該年4強正是擊敗男拔，打入決賽，所以印象特別深刻。」

漢華中學領隊老師黃宗豪有份出席抽籤儀式，他期待在賽事見證球隊進步：「男子隊籤運不錯，避開英華和男拔，加上同組的兩隊（聖若瑟書院和滙基書院）之前學界賽都對過，大家互有輸贏，希望今次可以和他們合演精彩比賽。女子隊則要挑戰英華和拔萃兩支勁旅，我們會盡力而為。賽制初階段只打兩節比賽，什麼都可能發生，考驗球員能否盡快入局把握機會，針對這方面我們已經加緊訓練，希望今年比賽可以讓大家見到球隊的進步。」

Panasonic學界籃球邀請賽2025

日期: 2025年5月15日至18日

地點: 灣仔修頓場館

參賽隊伍數目: 12隊（中學男子組）及12隊（中學女子組）

賽制：

男女子初賽各分4組打單循環，每組首名出線；4強以淘汰賽決出兩支決賽隊伍爭標。

上屆冠軍: 英華書院（男子組）、協恩中學（女子組）

隊際獎項：冠軍、亞軍、雙季軍

個人獎項：最有價值球員、得分王、三分王

註: 門票安排將容後公布