【有片】皇馬12碼贏馬體會　艾華利斯入波作廢爆爭議

周四(13日)凌晨歐聯16強次回合，皇家馬德里作客0比1不敵馬德里體育會，兩回合合計打和2比2，加時後仍然未分高下，要靠互射12碼決勝。12碼期間出現罕見情況，馬體會前鋒祖利安艾華利斯跣腳下射入，但VAR認為佢射門前「二次觸球」，將艾華利斯入波作廢，皇馬最終射贏4比2晉級。

皇馬首回合領先2比1，估唔到今場作客一開波就出事，馬體會美妙組織由干拿加歷查近門鏟入，當時比賽只有27秒。皇馬之後全力進攻，下半場基利安麥巴比精彩突破博到12碼，但主射嘅雲尼斯奧斯祖利亞一射衝天。兩隊之後踢埋加時都冇太多機會，要用最殘酷嘅互射12碼分勝負。

首輪雙方都順利射入，為馬體會射第2輪嘅艾華利斯，射門一刻跣腳仍然抽入，不過VAR介入後，認為佢重心腳(左腳)跣低嗰陣曾經掂到個波，所以直接判入球無效。兩隊之後分別有盧卡斯華斯基斯同馬高斯洛蘭迪宴客，最終皇馬互射12碼贏4比2晉級8強。

艾華利斯嘅12碼事件成為勝負關鍵，慢鏡重播亦未能清楚顯示佢重心腳有冇「揩」到個波。馬體會教練施蒙尼賽後記招表示：「呢度有冇人見到艾華利斯兩次掂波，有就舉手！有冇人...冇人睇到...下一題。我從來未見過VAR喺互射12碼嗰陣介入。」

不過皇馬門將泰拔高圖爾斯就話：「施蒙尼話唔公平？VAR已經睇得好清楚，佢成日都扮受害者，成個怨婦咁。」皇家馬德里晉級8強後，將會對英超勁旅阿仙奴。