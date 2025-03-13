全英羽賽　李卓耀憾負李佳豪無緣晉級

周四（13日）於伯明翰進行的全英羽毛球公開賽，港將李卓耀在男單首圈對壘中華台北球手李佳豪，雙方激戰逾1小時下，李卓耀在決勝局鬥至「刁時」惜敗，首圈止步。

現世界排名第21位的李卓耀，與排名低1位的李佳豪，兩人曾於2023年的德國公開賽8強交手，港將以直落兩局勝出，今屆全英羽賽於首圈再度碰面，雙方仍各不相讓。

首局即演激戰戰成7：7，隨後李佳豪起勢打出9：2，並一路領先以21：16先拔頭籌。次局初段陷入被動的李卓耀，在落後12：15時，一連贏下7分奠勝，同以21：16扳回一局。對決來到關鍵的決勝局，李卓耀主動進攻，對手亦多次化解攻勢，雙方再戰至7分平手，戰況焦灼。港將以20：16拿下賽點，惟李佳豪仍能頂住壓力緊咬比數延至「刁時」，最終更連贏兩分以25：23反勝。雙方激戰1小時7分，李卓耀以局數1比2不敵對手，首圈飲恨出局。

此外，另一中華台北球手、世界排名第12位的林俊易，於男單首圈遇上排名高8位的丹麥名將安賽龍，後者今月於德國公開賽奪冠氣勢正旺，不過林俊易遇強愈強，最終以局數2比1（21：19、13：21、21：11）勇挫對手，闖進16強。女單方面，熱門球手韓國「世一」安洗瑩，首圈以直落兩局（21：16、21：14）輕取中國球手高昉潔。