倫敦馬拉松逾5.6萬人參賽勢破世界紀錄

2025倫敦馬拉松將於下月27日正式展開，周四（13日）大會公布各項賽事數據，預料今屆將有超過5,6000名跑手完賽，取替去年11月舉辦的紐約馬拉松，成為史上最大規模的馬拉松賽事。

根據大會公開的統計數據顯示，自1981年首屆倫敦馬拉松以來，已有130多萬名選手完成賽事，本年的參賽報名人數超過84萬人，其中英國申請者中約5成為女性選手，而20至29歲年齡層的申請人數大幅增長了105%，同時打破了2024倫敦馬拉松有578,304報名人數的世界紀錄。而今年大會預料將有超過56,000名跑者，於4月27日完成42.195公里的全馬賽事，將打破去年11月紐約馬拉松賽中，創造的55,646名選手完賽的世界紀錄。

倫敦馬拉松賽事首席執行官布拉舍（Hugh Brasher）表示：「第45屆馬拉松對我們來說是一個里程碑，如果能成為世界上有史以來規模最大的馬拉松賽事，那將是美妙的一年。在這賽事日，數以萬計的跑手，將參加從格林威治到林蔭大道的42公里挑戰，並在途中為慈善事業籌集數千萬美元。」