港會7人賽　白禮頓再訪港爭衞冕

2025港會7人賽將於5月16日至18日假香港足球會足球場舉行，大會於周四（13日）宣布衞冕冠軍白禮頓確認參賽，與英超球隊李斯特城、紐卡素及日職勁旅等16支世界勁旅，一連3日上演連場精彩戲碼。

白禮頓去年決賽擊敗7屆冠軍阿士東維拉，首度捧盃，今年這兩支英超球隊，以及曾於2013年和17年贏得港會7人賽冠軍的李斯特城、賽事常客紐卡素及韋斯咸亦將再次出戰七人賽，本地代表則有香港足球會、標準流浪、港隊U22及友誼聯賽選手隊，來自荷蘭的AZ Alkmaar、澳洲Western United及澳門FA隊將首次參賽。

香港足球會七人足球賽籌組委員會主席Scott Semple表示：「我們非常高興去年表現出色的白禮頓將重臨香港足球會，以衞冕冠軍名銜。去年的賽事對所有參與者來說均極為成功，我們很高興本年再次迎來陣容強勁的賽事，讓一眾新晉及年青球員一較高下。」

白禮頓青訓學院主管Ian Buckman表示：「七人足球賽對我們的年輕球員來說是一個很好的體驗，我們期待再次參賽與今年的賽事。這項賽事十分出色，氣氛難忘，而且我們總是受到熱情款待。我們非常期待重返香港，捍衛冠軍名銜。」

本屆的抽籤儀式將於4月9日假香港足球會舉行，而大師賽和女子賽事將於5月16日拉開戰幕，並於5月17日舉行男子主賽事，所有決賽賽事將於5月18日舉行。