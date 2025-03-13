【歐霸】紅魔鬼慢熱博半場和

歐霸盃16強次回合重頭戲，曼聯主場迎戰皇家蘇斯達，雙方首回合打和1比1，表現勢均力敵；來到今場生死戰，預料兩隊踢法都會比較謹慎，以免先失波「冇仇報」。加上一旦再次打和，就需要加時，甚至互射12碼，兩隊或會留前鬥後，避免體力後勁不繼。睇番曼聯近6場歐霸盃上半場都打和，一於再追半場和。（Now 643周五凌晨4時直播）

曼聯本土賽事成績，的確令人不敢恭維，包括現時僅排英超第14位，但踢歐霸盃往往有不俗發揮，今屆仍然保持不敗，9戰取得5勝4和，今仗配合地利優勢，照計可以稍為睇高半線。不過，「紅魔鬼」鋒線球員把握力始終欠佳，上場英超對阿仙奴，全靠中場般奴費南迪斯射入罰球，先至入到波，兩位前鋒海倫、約舒亞舒克斯浪費唔少機會，否則唔會被對手逼和，今仗要攻入皇蘇大門，並非易事。事實上，曼聯踢歐霸盃比較慢熱，近6場歐霸盃全開半場和之餘，其中有5次半場踢成0比0。

另邊廂，皇家蘇斯達狀態麻麻，各項賽事近4場只有1和3負，僅入1球，唯一入波就係首回合靠博到12碼，由奧耶沙巴爾主射入網，可見呢支西甲球隊攻力實在疲弱，加上造訪奧脫福球場，亦唔敢貿然搶攻，較大機會採取穩守突擊。翻查雙方近7次對賽，有6次總入球開2球或以下，預料今場仍會出現拉鋸局面，半場和值博。

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