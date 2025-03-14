魔性！曼聯4比1炒皇蘇　般費「戴帽」創紀錄

曼聯喺歐霸盃繼續踢出好表現，周五(14日)凌晨16強次回合，憑住隊長般奴費南迪斯連中三元，主場4比1大炒皇家蘇斯達，兩回合合計贏5比2晉級，8強將會同法甲勁旅里昂決戰。般費入3球再做「紅魔」救星，並成為歐霸盃史上製造入波最多球員，如果捧埋盃就真正成為「歐霸之王」。

首回合踢成1比1，曼聯返主場踢得主動，不過10分鐘就有馬菲斯迪歷特輸12碼，奧耶沙巴爾操刀為客隊領先；曼聯6分鐘後亦博到12碼，般費射入追成平手。換邊後3分鐘曼聯再獲12碼，般費操刀亦冇甩拖，落後嘅皇蘇之後仲有阿林布魯被逐，曼聯趁機斬多兩球，般費87分鐘窄位抽入，加上阿歷真度加拿祖補時埋齋，助曼聯大勝晉級。

早前被曼聯傳奇堅尼點名鬧「唔夠班」，般費近4場比賽就入5球，今場亦令佢歷來歐霸盃數據提升至24入波+17助攻，據Opta數據顯示，般費成為歐霸盃史上製造入波最多球員，當中包括喺士砵亭參加過3屆同為曼聯參戰4屆，美中不足係佢仲未拎過歐霸盃冠軍。

曼聯領隊魯賓艾摩廉賽後表示：「今個星期好完美，我哋展示出未來方向，踢歐霸盃好唔同，我哋可以喺體能上主宰。」艾摩廉對般費亦讚不絕口：「當球隊有需要，般費就會出現，佢係曼聯嘅完美隊長，我哋要幫佢贏冠軍，因為呢個係佢應得。」