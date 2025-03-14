安洗瑩迎開季17連勝　全英賽8強再鬥陳雨菲

南韓球后安洗瑩周四(13日)晚出戰超級1000系列的全英羽毛球公開賽，失一局下仍顯「世一」本色，迎來今季17連勝，躋身女單8強，時隔六天將再鬥中國的陳雨菲。

今季表現狀態甚佳的安洗瑩今仗面對蘇格蘭的姬莫爾打得緊湊，開局已找到節奏並控制局勢，然而姬莫爾在第二局開局在落後0比2的情況下反擊連取6分，守住領先距離，多次突破安洗瑩的防守，惟在決勝局奧運冠軍安洗瑩速戰速決，最終以21比12、16比21及21比8，贏得她們對戰的7連勝，也是「世一」今季17連勝。

曾於2023年贏得全英冠軍的安洗瑩，去年四強不敵日本名將山口茜未能衞冕，今年捲土重來狀態甚勇，開季出賽都是奪冠而歸，先後已袋走馬來西亞公開賽、印度公開賽及剛於上周日的法國奧爾良大師賽錦標。被視為今屆奪標大熱的她，於明天的女單8強將迎撼東京奧運冠軍的中國陳雨菲，兩位奧運金牌對決再重演五日前奧爾良羽賽的決賽翻版，目前雙方的對戰紀錄是安洗瑩10勝12敗，能否重奪全英錦標，今仗相當關鍵。

至於陳雨菲則於較早前以2比1淘汰了印尼的華達蓮；另一位中國球手王祉怡則以直落兩局擊敗中華台北的許玟琪，躋身8強。

男單方面，中華台北的王子維爆冷以直落兩局21比10及21比13擊敗2號種子的丹麥名將安頓臣。