17歲安祖娃延續神奇　印第安網賽闖4強鬥施華德

被譽為「下一個舒拉寶娃」的俄羅斯美少女安祖娃，周四（13日）在印第安韋爾斯網賽續顯神奇力量，以直落兩盤淘汰烏克蘭名將絲維杜蓮娜，強闖準決賽迎戰前「世一」施華德，成為網壇話題。

17歲的安祖娃剛在2月贏得杜拜的WTA1000級大師賽，今仗繼續發揮其潛力，僅花1小時28分鐘以7比5、6比3淘汰了曾居世界排名第3位的絲維杜蓮娜，並保持不失一盤的強勢躋身這項WTA1000級賽事的4強。她賽後坦言:「我確實還沒有失掉一盤，我對此很高興，很喜歡自己現在的打法，今天的比賽真的很難，所以很高興能夠贏得今場比賽。」

由於處於沙漠環境，比賽又遇上刮大風，安祖娃慶幸可以頂住刮風取勝:「老實講，我討厭外面刮風的時候打比賽，相信沒有一個球員會喜歡這樣的環境，我試着調整自己的比賽，如果刮風，天氣炎熱或寒冷，我都會試調整打法。」安祖娃下仗對手將是兩屆盟主的波蘭名將施華德。

世界「二姐」施華德是以直落兩盤6比3、6比3淘汰了中國的鄭欽文，報回巴黎奧運一敗之仇，並篤定4強席位。