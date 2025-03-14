大專足球　理大決賽再遇城大　潘沛軒：做好防守　

「2024-25年度大專盃男子足球比賽」周六（15日）於聯校體育中心，上演季軍及冠軍賽。頭場無法達成3連霸的香港大學，將收拾心情與香港浸會大學爭季軍；而尾場決賽則由香港城市大學，硬撼陣容星光熠熠的香港理工大學，兩隊皆希望重奪失落多年的冠軍。（港台電視32周六下午2時起直播）

今屆大專盃男子足球決賽由城大面對理大，兩隊曾在分組賽交手，當時理大以2比1反勝而回。理大分組賽5戰全勝，4強更以1球險勝衞冕冠軍港大，球隊今屆陣容強勁，坐擁潘沛軒、陳傲軒、馬斐、李樂謙、陳潤潼、顏翱天等多名港超兵；然而決賽當日由於撞正兩場港超賽事，分別為北區對港會、傑志對理文，未知部分主力會否獲球會放人。

傑志兼港足前鋒潘沛軒今屆首戰大專盃，賽前他亦分享道箇中感受：「始終大專盃同以前踢學界一樣，都係讀書嘅一種經歷。但比賽水平、節奏同港超一定有距離，同埋JSC（聯校體育中心）個場比較爛，依幾樣比較難適應。」作為前線領軍人物之一，「潘沛」指暫時滿意個人表現，又希望可助理大成功奪冠：「又唔會話要特別證明自己，只係想幫球隊攞到更好成績。其實大專球隊實力接近，尤其決賽一場過，我諗最重要係做好防守，再慢慢搵機會入波。」

至於城大4強同樣1球擊敗浸大晉級，作為牌面較弱一方，陣中效力標準流浪的主力張廣然，賽前卻未有懼色：「理大差唔多連後備席都有超聯球員，加上又有幾個之前嘅傑志隊友，實力一定好，我哋戰術會以防守反擊為主。自己啱啱好番，但狀態幾好，今次係我第一年踢大專盃，加上城大難得又入番決賽，當然想贏冠軍。」