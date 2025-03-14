F1周日澳洲開鑼　數據顯示法拉利有着數　咸美頓：無乜壓力

新一季F1本周在墨爾本揭幕，7屆車手總冠軍咸美頓首駕法拉利戰車亮相，將成为全球焦點，衞冕的麥斯韋斯塔本及上季表現強勢的麥拿侖車王諾里斯都是話題主角；世界一級方程式賽車澳洲站，一觸即發！

周日在澳洲的揭幕戰前夕，絕大部份的F1新聞都圍繞着咸美頓由平治轉駕法拉利，而將會首次駕着紅色戰車比拼的咸美頓，周四會見傳媒時相當輕鬆，並表示很享受與法拉利新拍檔的合作。

這位40歲的英國車王將迎來生涯第19個F1賽季，他表示：「在這個角色我真的沒有特別的壓力，我相信這麽多年我給自己施壓，總比任何其他外來給我施壓高10倍，我加入這支車隊沒有感受到任何壓力。」力爭破紀錄生涯第8冠的他續稱:「我對自己有一個期望，我知道我能帶來什麼，我知道能做什麼，我知道需要什麼。」

至於麥拿侖的諾里斯上月在巴林季前測試中，表現令人印象深刻，更被外界睇好為奪標熱門，他接受訪問時稱:「我知道大家對此寄予厚望，但這只是一場比賽，而且在最完美的條件下進行。」他強調測試賽只是一個參考。

事實上，墨爾本的天氣變幻莫測，可以用「一天經歷四季」來形容，所以天氣的因素也是車手們勝負的關鍵之一。去年法拉利車隊就憑沙恩斯兼「包Q」勝出澳洲站，但沙恩斯今季就從法拉利轉到威廉士車隊。

據資料顯示，法拉利是在澳洲站最成功的車隊，曾贏得14次冠軍，最早一次追溯到1987年的阿德萊德；而咸美頓是目前現役車手中，五位贏得澳洲站冠軍的車手之一，而他於2008及2015年曾站上最高頒獎台，「咸爺」在新衝擊下能否時隔10年，再在澳洲封王，周日自有分曉。