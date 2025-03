社區冰球計劃正式展開　盼凝聚社區

「活在 THE SOUTHSIDE-社區冰球計劃」正式展開。(公關提供)

香港冰球訓練學校與港鐵公司合作舉辦的「活在 THE SOUTHSIDE-社區冰球計劃」定於 3 月 13 至 30 日在黃竹坑港鐵上蓋商場 THE SOUTHSIDE LG 中庭舉行,並於周五(14日)舉行開幕禮。這項計劃在不同社區搭建 仿真冰場,讓市民有機會免費學習溜冰及冰球運動,並希望透過冰球運動促進社區凝聚力,鼓勵居民積極參與體育活動。報名: https://shorturl.at/omYxd

「活在 THE SOUTHSIDE-社區冰球計劃」是香港冰球訓練學校與港鐵公司合作舉辦的「社區 冰球計劃」第 3 站活動,由 3 月 13 至 3 月 30 日舉行,開放時間逢星期一至星期五下午 2 時 至晚上 9 時,星期六、日上午 11 時至晚上 9 時。這項計劃在去年 9 月啟動,並已分別在青衣 城及圍方舉行。活動對象為 5 至 16 歲的兒童、青少年以及成人,無需溜冰經驗。有興趣參與 人士只需預約登記,便可參與一節 45 分鐘的冰球體驗時間。

為隆重其事,「活在 THE SOUTHSIDE-社區冰球計劃」是日舉行開幕禮,出席嘉賓包括:香港冰球訓練學校創辦人及主席胡文新先生 JP、南區區議會議員梁進先生 MH、灣仔 區議會議員林偉文先生、東區民政事務處高級聯絡主任杜潔玲女士、九龍樂善堂主席莫文韜先生、中國香港冰球總會主席陳恩永先生、中國香港冰球總會義務秘書長李雅婷女士、香港女子冰球協會委員梁基華先生、香港冰球訓練學校董事劉堃先生、香港業餘冰球會董事謝天健先 生、南區社區建設組主管李毅華先生、You and Me 基金會會長蘇麗珍女士 MH, JP、元朗屏 山鄉鄉事委員會執行委員鄧頴宗先生、番禺會所華仁小學周秉濤校長 (TBC)、仁愛堂劉皇發夫 人小學劉小慧校長、香港青年協會督導主任謝少莉女士及動力策劃有限公司總監朱威遠先生。

胡文新先生表示:「香港冰球訓練學校一直以來積極推廣冰球運動,非常感謝港鐵提供場地, 讓不同地區的居民可以享受溜冰及冰球的樂趣。南區沒有溜冰場,能夠在這裏搭建仿真冰場, 提供冰球體驗班,對於推廣這項運動作用甚大。除了社區冰球計劃,為了促進各區青少年冰球 隊的交流,我們已展開了十八區全港青少年訓練計劃,在全港各區招募 210 至 360 名小學生 參與,進行冰上及陸地訓練,在 6 月至 7 月期間暑假更會舉辦十八區全港冰球錦標賽。」