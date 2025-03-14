港超聯　 6分波！傑志同理文鍊過

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）尾場在旺角大球場，爆發一場前列大戰，「三哥」傑志主場硬撼排第4的理文。兩隊早前接連在聯賽失分，為免再被榜首大埔拉開差距，今場一定搏鎚力爭3分，鬥攻下激戰可期！（on.cc東網周六晚上6時直播；港台電視32同日晚上8時30分播映）

傑志上場5球大炒北區，一掃近兩場被對手反勝的頹勢，主教練卡度素承認有助提升全隊信心；不過兩黃一紅被逐的林樂勤，今場需要停賽，而早前經歷腦震盪的前鋒韋頓，同樣無法上陣。

理文主帥賀蘭特早前離任，卡度素相信對手今場一定戰意十足，但強調球隊要後上奪冠軍的話，再沒有失分空間，今場會全力爭勝：「換教練對一支球隊嘅影響通常係正面，因為可以帶嚟新嘅能量；加上理文實力依舊強勁，有好多可以改變戰局嘅好球員。當然傑志方面都係，預期今場屬於五五波，對兩隊都好難踢。」

至於費蘭度則懶理對方更換教練，僅稱只會專注做好自己，以幫助球隊贏波：「我唔知教練離隊，對理文球員有咩影響，但其實呢樣嘢唔太重要；始終今場係打吡，佢哋又要搶分，肯定唔易應付。自己2月份踢得唔錯，希望今個月繼續保持住，嚟緊每場波都好重要。」

理文上場聯賽僅以1比1逼和冠忠南區，中場黃威認為球隊整體發揮未如預期：「上場唔算太理想，早段失波嘅問題仍然未解決到，組織進攻方面要畀多啲耐性，把握力方面亦都需要加強。」理文目前排聯賽第4，對於要重掌爭標主導權，黃威直言難度不輕：「依家要衞冕嘅挑戰當然更大，唯一可以做嘅就係全勝。」

本季面對傑志錄得1勝1和，今場第3度與對方交手，黃威提醒隊友要特別提防剛榮膺「2月最佳球員」的費蘭度：「近幾場見到費蘭度喺傑志陣中都有好大作用，希望可以盡量減低佢嘅威脅。」陣容方面，保連奴因上場直紅被逐，今場要停賽；而主教練賀蘭特亦已經離任，會由朱兆基暫代領軍至季尾。

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：25.泰利

後衞：12.裴栽釪 3.鐘樂安 4.鄧達思 2.羅梓駿

中場：30.祖連奴 24.顏卓彬 20.利亞倫

前鋒：10.馬查度 27.迪美路夫 17.費蘭度

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：55.余煒廉 23.泰法蘇尼 13.李毅凱 4.立花稜也

中場：6.胡晉銘 10.黃威 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.羅沙