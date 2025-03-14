「神奇小子」蘇樺偉宣布結婚

有「神奇小子」之稱的殘奧6金香港跑手蘇樺偉周五（14日）宣布與前殘疾田徑運動員任國芬結婚，他感謝父母及家人的支持和愛護。

蘇樺偉出生時患上黃疸病，導致天生患有痙攣，其後被發掘出運動天賦，並於1996年美國亞特蘭大殘奧會，夥拍趙國鵬、陳成忠、張耀祥，勇奪14×100米接力T36級別金牌，生涯出戰6屆殘奧運，奪得6金3銀3銅。2016年退役的蘇樺偉運動員生涯曾5度打破世界紀錄，被封為「神奇小子」。

蘇樺偉周五（14日）於社交平台facebook發文：「我們要結婚了！」他宣布和師妹兼前殘疾田徑運動員任國芬結束愛情長跑：「今天是我人生中最重要的一天，我能和我最愛的人一起步入婚姻的殿堂，感謝大家讓我們的婚禮更加完美和難忘。對於我的新娘，我們相識於多年前，你的善良、智慧、勇氣和美麗讓我每天都感到幸福和感激。」

蘇樺偉亦感謝家人、教練的支持：「感謝你們一直以來的支持和愛護，讓我成為了今天的自己。我也要特別感謝我們的教練。感謝你們多年來的指導、支持和鼓勵，幫助我們在跑道上取得了優異的成績。你們的教誨和關愛對我們的成長有著深遠的影響。我和阿芬多謝大家的祝福。」