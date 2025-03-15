艾殊利高爾：夏蘭特入波助曼城捕海鷗

英超第5名（曼城）與第7名（白禮頓）在曼城球場的對決將相當有趣。

白禮頓目前僅落後排第5位的曼城1分，海鷗知道只要取勝，將使他們超越這支衞冕球隊，相信這是他們在季初時發夢也沒想過自己會身處的位置。

曼城在上仗作客不敵諾定咸森林，跌出了前4，不過在最近4場主場聯賽贏3場，今季聯賽在曼城球場已累積輸了3場。雖然這聽起來不多，但他們在此前的3個球季加起來，也只是輸了3場，這表明其主場威力在今季已有所減弱。

曼城射手艾寧夏蘭特在今場比賽之前，已經在93場比賽貢獻了99個入球及助攻。如果他能在今仗取得入球或助攻，將創造歷史成為用最少場次（94場）就達成100個入球及助攻的球員，考慮到他此前4次對白禮頓曾5次參與入球，因此他很有可能實現這個目標。

白禮頓史上從未試過作客擊敗曼城，如果贏得今場比賽，這將是在15個聯賽球季以來首次雙殺曼城。

作為聯賽中狀態最好的球隊之一，他們有機會跟隨今季稍早時候另外一些球隊的步伐擊敗曼城。在早前以0:7的比數慘敗給森林隊之後，他們及時反彈在聯賽取得4連勝，重回正軌並有望躋身來屆歐洲賽。為了鞏固自己的排名，海鷗逼切希望能夠取得勝利。

白禮頓射手祖奧柏度在最近3場英超攻入3球，首循環交鋒時他也取得入球，協助球隊全取3分。

儘管海鷗狀態不錯，但從往績上曼城對他們有格食格的味道，所以我並不看好他們能作客擊敗贏波，我預計主隊將全取3分。