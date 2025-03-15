曼聯慘遭截胡　車路士搶簽17歲「新C朗」

夏季轉會市場仲未開啟，英超豪門車路士已率先出手，根據歐洲各大傳媒及「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，車路士已經同士砵亭達成協議，將簽入對方17歲新星基奧雲尼昆達，並外借畀呢支葡超球隊1年，等2026年夏天先至正式上「車」。昆達原本係曼聯主帥魯賓艾摩廉嘅收購目標，現時只能睇住昔日愛徒被勁敵「橫刀奪愛」。

據悉車路士近期秘密同士砵亭方面展開談判，並達成交易協議，估計基奧雲尼昆達嘅轉會費達4,000萬鎊(約4億港元)，呢位葡萄牙國腳已經通過體測，將會同車路士簽約7年，並有1年優先續約權。

不過，基奧雲尼昆達唔會立即上「車」，而係以借用身份繼續為士砵亭效力多1年，累積比賽經驗，畢竟車仔現時有人滿之患，如果今夏加盟，恐怕難有上陣機會。

基奧雲尼昆達出身於士砵亭青年軍，上季獲當時教練魯賓艾摩廉提升上一隊，上年8月更加首次獲葡萄牙大國腳徵召。呢位天才翼鋒今季已成為士砵亭常規主力，各項賽事上陣43場入2球及8次助攻。

昆達速度快、突破能力強，因而有「新C朗」之稱，魯賓艾摩廉上年11月轉投曼聯後，多次被指有意收購昆達，但一直未有進展，結果現時被車路士捷足先登，兩師徒明年可能會喺英超交鋒。