安祖娃變身小巨人拍走施華德　決賽挑戰世一

俄羅斯美少女安祖娃周五在印第安韋爾斯網賽續顯「小巨人」本色，激戰三盤後力挫衞冕冠軍施華德，首闖這項大師賽決賽，並力爭連奪兩項WTA 1000級賽事后冠。

17歲的安祖娃今仗在女單4強戰碰上施華德，首盤表現略為緊張，但仍能在刁時下先拔頭籌，即使第二盤施華德強勢反擊，惟在決勝盤盡顯其優厚潛力，最終以7比6(7比1)、1比6及6比3淘汰2號種子的施華德，收穫1000級賽事10連勝紀錄之餘，並粉碎了對手爭取成為首位「三冠后」的夢想。

「第二盤她徹底擊敗我之後，我思考着，好吧，我要努力拼搏。」安祖娃賽後接受訪問時說:「她實在太厲害，當時真是無能為力，我決定為每一分而戰。怎樣擊球已沒有考慮，但我必須要把球擊回去，幸好最後的結果還不錯。」安祖娃的教練是前溫網冠軍瑪天尼絲，她在球員時代曾兩次躋身印第安韋爾斯的決賽。

「我知道我的教練在決賽中輸了，所以我要努力比她更好。」安祖娃笑說。上月在杜拜首奪1000級大師賽冠軍的安祖娃,將與世界第一的莎芭蘭卡爭逐后冠，試圖連續在兩個1000級賽事的決賽中勝出。至於莎芭蘭卡在另一場準決賽以直落兩盤6比0、6比1血洗美國的姬絲，距離奪冠僅差一步。