英華無緣衞冕　張振興時隔6年重返精英賽決賽

全港學界籃球精英賽周六（15日）移師啟德體藝館舉行4強賽事，張振興伉儷書院上半場一度落後14分，下半場博盡打出36：19，最終憑薛展文貢獻全場最高22分9籃板「MVP」級表現、全隊4人得分上雙，以74：68熱血反勝上屆冠軍英華書院，時隔6年重返精英賽決賽。

精英賽4強賽事於今晨10時假啟德體藝館展開激鬥，大批球迷入場觀戰。甫開賽，英華林韋濼和蔡浩東外圍開炮，擺出龍鑫和靳弘毅雙塔陣奏效，顏色地帶頻頻得手取得領先優勢，而張振興憑林曉楓和黎港生內外開弓，薛展文射入中投緊咬比數，首節英華領先25：20。次節一度拉開14分差距，不過其後張振興打出一段小高潮，收窄至38：44。英華13歲小將何樂天貢獻三分彈，上半場維持49：38領先。

轉邊後，英華外圍啞火，張振興趁勢反撲，其中薛展文表現搶鏡，連轟2記三分、單節攻入8分，加上盧偉傑強攻對方禁區，打出一段13：2攻勢，第3節完反先59：57。來到決勝節，張振興前鋒黎港生覺醒連袋10分，進一步拉開至8分差距，中鋒盧偉傑爭搶籃板碰撞後抽筋退下火線數分鐘，回場後仍博盡交出表現，反觀英華嘗試外圍起手追分，惟命中率不佳，最終張振興贏74：68，熱血逆轉勝奪得決賽席位。

張振興眾將下半場博盡「Comeback」反勝對手，盧偉傑表示：「大家充滿鬥心，無論輸多少分都好，仍然相信能憑意志力追回來。儘管對陣上年冠軍球隊，在心態上必然會有壓力，但教練跟我們講過一番說話，『無論對手是誰都好，打好每一場波，贏到自己最緊要』。」

另一主將薛展文說：「我們第一次站上這個舞台，開場比較慢熱，下半場轉由防守做起，打反擊快攻，成功部署贏下比賽。」談及今場搶鏡表現，薛展文謙言沒太大感覺：「教練通常不會當面稱讚我，覺得這是我平時要有的表現。」

力爭衞冕的英華提前4強出局，隊長蔡浩東賽後直言：「會感到失落，始終訓練一年就是為了精英賽爭冠軍。但今場最後啞火一段時間，教練給我們很多支持，鼓勵我們多起手，惟未能好好把握，未能做得最好，對自己都有點失望。」蔡浩東不忘感謝前來撐場的球迷，「很開心看到大家來支持我們，特別是一班即將要考DSE的中六同學。」總結最後一年學界生涯，「阿東」認為要平衡讀書和打球絕對不易，所以今場即使落敗都不會感到太大遺憾，又誓言會將延續這股拼勁到大專盃，挑戰更高舞台。