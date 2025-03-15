港超聯　北區主場頑抗港會

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）上演榜末大戰，由敬陪末席的北區在北區運動場，與排名高一位的港會正面交鋒。北區今場派出龐焯熙把關，丹尼路夥拍基拿美鎮守後防，肯迪負責派牌，協助古杜拉和舒拉普攻堅。港會陣容方面，今場由費查把關，羅素和素朗臣扼守中路，奧斯卡與麥美倫在中場派牌，支援箭頭里奧攻堅。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播)

北區正選：

1 龐焯熙 [GK]

3 基拿美

5 丹尼路

7 舒拉普

8 肯迪 [C]

9 羅港威

10 羅曉聰

11 古杜拉

23 韋健豪

29 簡嘉亨

32 艾利安

港會正選：

1 費查[C] [GK]

4 唐道碧

6 奧斯卡

8 麥美倫

9 里奧

10 薩拉沙

15 素朗臣

18 積施利

22 比提

26 羅素

99 陳浩嘉

北區後備：

16 張桂華 [GK]

19 湯振雄 [GK]

2 波比

4 李俊霆

6 葉卓文

18 戴子軒

22 劉君正

27 黃靖然

28 班哲文

33 蕭世充

73 黃偉國

82 凌柏賢

港會後備：

95 李溢晉[GK]

5 斯特芬

7 陳灝

19 申在鎬

20 黃琛喆

24 李宗恒

44 彬尼

67 麥根尼高

74 史加利

77 陳恆亮

80 關歷克

97 林澔希

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）上演榜末大戰，由敬陪末席的北區在北區運動場，與排名高一位的港會正面交鋒。主隊各項賽事經歷6連敗，今仗必定搶攻，務求終止頹勢，但客隊晉級「冠忠巴士60週年足總盃」4強後，士氣大振，球迷萬勿錯過！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播)

北區上場聯賽即使下半場多打一人，仍淨吞傑志5蛋，各項賽事已經6連敗，主教練陳志康承認球員陷入信心危機，因此賽前不忘鼓勵一班球員，盼今場面對同級對手港會可以止血：「都有喺會議中提球員，贏輸係比賽一部份；重整後嚟緊期待大家嘅決心，喺場上證明自己能力、優點，爭取聯賽第2場勝利。不過港會贏過大埔，『足總盃』又入咗四強，要好小心佢地中前場快速進攻，好有威脅。」

陣容方面，肯迪上場未入大軍名單，「Cow Sir」透露這名巴西籍中場目前腳腕受傷，未知今場能否趕及復出，但承認如果他最終缺陣，會對球隊進攻發揮有很大影響。

港會方面，比提（Callum）表示是役對球隊非常重要，但他認為早前打入「足總盃」4強後，全隊士氣激增，搶分在望：「我哋依家淨Lead住北區4分，好需要贏波保住優勢，而上場贏冠忠南區，殺入『足總盃』4強，畀到大家好大動力，對住任何對手都唔會怯，希望可以繼首循環，贏多北區一次。」

不過Callum提到，北區火力有一定保證，呼籲隊友小心提防：「北區攻力唔嘢小，所以大家一開波就要快啲入局，如果因為失誤搞到落後就好惡踢，而且北區場比港會場大好多，開頭可能要少少時間適應。」陣容方面，曾俊軒累積5黃停賽，但積施利和唐道碧刑滿復出，可以候命。