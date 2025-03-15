搶分爭入前4　曼城搏命大有保證

英超焦點之戰，曼城主場火併白禮頓，雙方都要搶分爭入前4位，絕對冇得保留，預料會採取主攻踢法。「藍月亮」曼城近4場聯賽主場合共轟入11球，火力固然強勁；白禮頓取得聯賽4連勝，士氣高昂，無懼同對手駁火，加上「海鷗」近5場聯賽作客有4次總入球開4球或以上，首選中位數3.5球嘅入球大。（Now 621周六晚11時直播）

曼城4條戰線之中，歐聯及英聯盃已出局，英超落後榜首利物浦23分，基本上衞冕無望，今季餘下目標得番爭入前4位確保下屆歐聯入場券，以及爭奪英足盃錦標，當中以打入前4位更加重要，剩下10場聯賽必定搏盡搶分。事實上，以「藍月亮」現時人腳，只要專注英超搏殺，成績應該可以反彈，尤其是冬季簽入3位新兵馬莫殊、尼高干沙利斯、卡胡辛洛夫都有不俗表現，加上前鋒艾寧夏蘭特已重拾射門鞋，近9次聯賽上陣有7球進帳，要撕破白禮頓防線並唔困難。

不過，曼城防線一向唔多穩陣，加上3位後衞史東斯、文路爾艾簡治、尼敦阿基養傷，亦影響領隊哥迪奧拿部署，就算今場贏波，亦難保清白之身。

另邊廂，白禮頓雖然排第7位，但其實只係少第5位嘅曼城1分，落後第4位車路士3分，仍然有機會爭入前4位，戰意有保證。呢支「神奇球隊」狀態勇猛，近4場聯賽全勝，包括大炒車路士3比0，可見遇上傳統勁旅，發揮毫不輸蝕。加上白禮頓曾於今季英超首循環以2比1擊敗曼城，亦有助提升今場作客嘅爭勝信心；既然雙方都抱必勝決心，有望合演入球騷，捧大盤係最佳選擇。

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