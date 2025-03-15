港超聯　黃雨激戰！北區2比1挫港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）上演榜末大戰，由北區坐鎮北區運動場，與港會正面交鋒。最後憑舒拉普梅開二度的北區，以2比1擊敗港會，取得今季聯賽第二勝。

北區今場派出龐焯熙把關，丹尼路夥拍基拿美鎮守後防，肯迪負責派牌，協助古杜拉和舒拉普攻堅。港會陣容方面，今場由費查把關，羅素和素朗臣扼守中路，奧斯卡與麥美倫在中場派牌，支援箭頭里奧攻堅。

是日本港部份地區受大雨影響，開賽前發出黃色暴雨警告，雙方球員控傳備受考驗。初段北區先有攻勢，5分鐘，艾利安中路遠射，未能命中目標。18分鐘，費查手鎚解圍時「撻Q」，皮球中楣彈地後，被舒拉普門前「執雞」撞入，為北區打開記錄。其後雨勢轉大，4分鐘後，舒拉普右路接應羅港威大腳傳送後射入，個人梅開二度。

落後的港會急起直追，28分鐘，陳浩嘉接應薩拉沙二傳後起腳，可惜中柱彈出。30分鐘，比提左路罰球直射，龐焯熙解圍不遠，薩拉沙快腳上前射入，為港會追回1球。36分鐘舒拉普從後剷跌薩拉沙，港會搏得罰球，比提起腳笠射，未能考起門將龐焯熙。上半場補時階段，唐道碧禁區內侵犯肯迪，球證直指12碼點，但經過VAR檢查後球證推翻判決。上半場，北區以1球領先港會返回更衣室。

易邊後，場濕地滑之下戰局陷入膠着。62分鐘，舒拉普禁區外剷跌里奧，港會再度博得罰球由比提直射，可惜高出。72分鐘，舒拉普落地時手臂受傷，需要退下火線接受治理。78分鐘，陳浩嘉左路接應隊友短傳，窄角度射遠柱，惟未能命中目標。之後雙方再無入球出現，北區以2比1擊敗港會，取得今季聯賽第二勝。