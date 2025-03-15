協恩全場得分破百創紀錄　狂勝女拔88分殺入決賽

周六（15日）全港學界籃球精英賽女子組4強，學界「神之隊」協恩中學今場打出載入學界賽史冊一役，全員上陣「食全餐」，最後一節更打出單節38：0，最終以116：28大炒拔萃女書院，並以88分創出今屆精英賽最大分差，強勢殺入決賽力爭10連霸。至於裘錦秋中學（葵涌）以56：51險勝青年會中學，明日（16日）於啟德體藝館與協恩合演最終戰。

衞冕之師協恩迅速入局，首節全隊合轟5記三分，其中射手黎日瑤手感火燙，手起刀落射入3記三分球、獨取11分，加上麥允祈制霸籃底攻入8分，開場單節打出36：13。女拔康穎霖8強戰十字韌帶受傷、徐穎恩於學界田徑精英賽傷及阿基里斯腱，兩名主將缺陣戰力大打折扣，靠主控馮芷晴屢次突破「拆彈」，貢獻9分為球隊「止血」。

次節女拔仍未能頂住對首全場緊迫防守壓力，上半場累積送出21次，協恩防守反擊頻頻得分，比數逐漸被拉開，上半場完以57：22大幅領先，麥允祈半場交出15分7籃板，黎日瑤飆4記三分、取得14分。

易籃後，協恩隊長何施澄帶領二陣應戰，乙組小將蔣曉琳單節獨取9分，第3節拉開至50分差距，反觀女拔毫無還手之力，多次做出換陣調動仍未見效果，僅憑丘琦和陳泳恩合取6分。

最後一節協恩擺出後備陣容練兵，女拔球員後勁不繼遭對手零封，協恩「狂風掃落葉」般打出單節38：0，12名球員全員上陣「食全餐」，最終以116：28大炒對手。值得一提，協恩全隊造出33次偷波，而女拔全隊失誤則多達55次。協恩強勢闖進決賽，將與上屆殿軍裘錦秋中學（葵涌）爭奪冠軍寶座。

另邊廂，裘錦秋中學（葵涌）憑1米87中鋒戴欣婷貢獻14分10籃板6封阻，聯手馮家晴取得13分16籃板3偷波「雙雙」數據，終場以56：51淘汰青年會中學，晉級明日（16日）決賽。