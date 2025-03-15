艾殊利高爾：紅軍歐聯挫敗中反彈捕鵲捧盃

利物浦上屆在英聯盃決賽擊敗車路士，成功紀錄性地第10次稱王，周日將再接再厲力爭第11個冠軍。

施洛很有機會在他擔任利物浦領隊的處子球季便有獎盃落袋。在英超，這支默西塞德郡球隊第2次贏冠軍的可能性愈來愈大。

周中在歐聯16強對巴黎聖日耳門最終出局當然失望，這可能也是紅軍今季至今遭遇的首次大挫折。不過，看看他們如何能從歐聯出局的陰霾中及時反彈也將會很有趣，贏得英聯盃將是一個很好的方法。

但他們想要贏得這場決賽，看起來將不得不在缺少阿歷山大阿諾特、干洛巴特利和伊巴希馬干拿迪等人的情況下應戰，皆因這3位球員目前都在傷病名單上。

從第1分鐘開始將會出現在球場的將會是頭號射手穆罕默德沙拿。他在過去17次對紐卡素的比賽中參與了18個入球，而且從未試過落敗，因此周日對喜鵲時絕不會想第1次嚐到不敵對手的滋味。

紐卡素自1955年以來就再未奪得任何獎盃，在艾迪賀維執教下，兩季前曾殺入英聯盃決賽，但不幸落敗，故矢志在今屆捲土重來。

從那場決賽以後，他們不斷成長和進步。而其球員經歷過決賽落敗後，將有更大的決心在今仗彌補兩年前的遺憾。

跟利物浦一樣，他們也有像保治文和李維斯賀爾一樣的關鍵隊員因傷缺陣，雪上加霜的是安東尼哥頓也將因停賽缺陣。今仗他們需要依賴當家射手阿歷山大伊沙克，他在對利物浦的近5場比賽中一共參與了4個入球，希望能夠趁紅軍防線不整下再次取得士哥。

利物浦今季的戰績沒有可挑剔的地方，也從未遭遇過兩連敗。我相信他們有足夠的經驗和有質素的球員可以贏得這場比賽，並在今季走馬上任的新領隊帶領下贏得英聯盃冠軍，以開啟一系列冠軍的樂章，令施洛載入球會的歷史史冊，並在球迷的心中留下深刻的印象。