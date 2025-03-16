曼城又失分前4勢危　哥帥寫生涯最差紀錄

英超前4之爭異常激烈，曼城周日(16日)凌晨再度甩轆，主場被白禮頓逼和2比2，近4場聯賽第3度失分，錯失升上前4機會之外，領隊哥迪奧拿亦寫下執教生涯兩大最差紀錄。哥帥賽後承認球員「唔慣」要爭逐前4，表明最後9場聯賽都會當決賽咁踢。

曼城對近況大勇嘅白禮頓，早段就由馬莫殊博到12碼，艾寧夏蘭特操刀先開紀錄，不過白禮頓22分鐘追平，佩華斯艾斯杜比倫禁區外罰球轟入。曼城39分鐘憑馬莫殊炮彈式射門再次領先，但換邊後3分鐘再次失守，卡胡辛洛夫擺烏龍為客隊追平，最終踢成2比2完場。

曼城繼上場前4大戰輸畀森林後，今場又再失分，以48分繼續留守第5位。曼城就算最後9輪全勝，今季都只得75分，係哥迪奧拿執教生涯最低分球季；另外，曼城今季失球達到40球，亦係哥帥執教史上最衰一季。當然，哥帥最想避免嘅紀錄，就係領軍生涯第1次拎唔到歐聯參賽資格。

哥迪奧拿賽後表示：「仲有9輪，即係有9場決賽，個情況就係咁樣。我都有質疑自己嘅時候，但總會搵到保持樂觀嘅方法。今場表現比起上場輸畀森林好好多，球員都好落力練習，佢哋唔係太習慣要為歐聯席位打拚，不過唔會有問題。」