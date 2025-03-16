超越舒利亞　夏蘭特成英超最快「100球先生」

曼城周日(16日)喺英超再度失分，不過挪威前鋒艾寧夏蘭特就創造歷史，佢今場比賽憑12碼再入1球後，英超生涯只係踢94場，就累積84個入波同16次助攻，打破傳奇前鋒舒利亞紀錄，成為英超史上最快製造100個入球球員！

夏蘭特2022年夏天先至登陸英超，今場係佢第94場聯賽，成功達到製造100個入球里程碑，比舒利亞用100場製造100球(79入球+21助攻)更快，簡東拿同穆罕默德沙拿更要用116場先至製造100球，足證夏蘭特嘅統治力係英超史無前例咁勁。

另外，夏蘭特亦係哥迪奧拿執教曼城以來，第4個英超製造100球或以上球員，其餘3人分別係奇雲迪布尼(171球)、史達寧(125球)同阿古路(103球)，哥帥甚至拎夏蘭特同美斯相比：「我曾經同美斯合作(見過呢種表現)，夏蘭特所創造嘅紀錄難以置信，但我仍然渴望佢為球隊帶嚟更多。」

【英超史上最快「100球先生」】

1) 艾寧夏蘭特 94場

2) 舒利亞 100場

3) 簡東拿 116場

3) 穆罕默德沙拿 116場

5) 阿古路 118場

6) 亨利 121場

7) 哈索賓基 122場

8) 費甸南 126場

9) 高爾 127場

10) 拿鐵斯 128場

10) 哈利卡尼 128場