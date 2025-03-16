艾蘭加起孖　一項數據僅次於彭馬

周六(15日)深夜英超，諾定咸森林作客以4比2擊敗葉士域治，翼鋒安東尼艾蘭加梅開二度，呢位瑞典國腳由上季至今，已創造27個聯賽入波，同期22歲或以下球員，僅次於車路士中場高爾彭馬，曼聯2年前以1,500萬鎊(約1.5億港元)賤賣艾蘭加，真係走寶。

排第3位嘅諾定咸森林實力遠勝護級份子葉士域治，踢到35分鐘，由中堅尼高拉米連高域射入打開紀錄，僅過2分鐘，安東尼艾蘭加右路快放，殺入禁區射成2比0。跟住呢兩位入波功臣合作，尼高拉米連高域長傳，艾蘭加單刀射入，森林上半場已經領先3球。

換邊之後，諾定咸森林控制大局，直至比賽末段再出現入波，葉士域治中場卡祖斯迪射入世界波，追番1球，但森林好快打反擊，由祖達施華射成4比1，即使補時葉士域治前鋒佐治希斯頭槌破網，但無阻森林全取3分。

安東尼艾蘭加打破近3個月入球荒，今季英超有5球進帳及8次助攻，上季聯賽入5球及9次助攻，換言之，佢加盟森2季以來，累積創造27個英超入波，同期22歲或以下球員，只有高爾彭馬創造聯賽入波多過佢。反觀安東尼艾蘭加嘅母會曼聯攻力疲弱，鋒線球員腳頭無靈，同艾蘭加形成強烈對比。