港超聯　冠忠南區主場招呼標準流浪

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）同時不同地上演兩場激戰，冠忠南區會坐鎮香港仔運動場迎戰標準流浪，兩隊為力爭上游，戰意十足。南區今場由伍瑋謙把關，黃浩然夥拍宋柱浩鎮守中路，亞哥斯達負責派牌，入球重任落在基哥利及史提芬彭利拿身上，積遜先列後備；流浪方面，今場由小將陳冠燊把關，林堂真夥拍梁煒烽扼守後防，巴拉克控制中場，張廣然、伊巴謙及劉智樂組成前線三叉戟，新兵袁熙懃首列後備，雷仙奴則不在大軍名單中。

冠忠南區正選：

1 伍瑋謙 [GK]

2 陳潤潼

4 川瀬浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

9 基哥利

10 亞哥斯達

11 佐佐木周[C]

14 宋柱浩

16 翟廷峯

21 黃浩然

標準流浪正選：

99 陳冠燊[GK]

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂[C]

11 巴拉克

23 林堂真

32 李泳豪

37 張廣然

40 伊巴謙

45 安沙

70 比迪高

冠忠南區後備：

13 陳嘉昊 [GK]

31 顏翱天 [GK]

8 李嘉耀

15 黎格爾

18 艾華

19 趙聡悟

20 游卓峰

23 容昊

26 陳凱柏

27 莊晉

28 張國鋒

90 積遜

標準流浪後備：

1 盧兆崎[GK]

9 黃韜霖

12 李呈

14 馬榕生

16 袁熙懃

21 張青雲

22 陳耀祖

25 梁凱俊

33 法蘭度

58 黃曉揚

93 嚴顥崑

97 任亨浚

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）同時不同地上演兩場激戰，冠忠南區會坐鎮香港仔運動場迎戰標準流浪，兩隊為力爭上游，戰意十足。另一場榜首大戰，「1哥」大埔於大埔運動場，主場火併「2哥」東方，雙方賽前只差兩分，勝負直接影響爭冠主導權。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

冠忠南區上周遭理文逼和，但表現並不失禮，領隊貝可泓（Calvin）稱球隊士氣有所提升，惟他坦言對今仗未感樂觀：「今季球隊面對同級對手，要破密集嗰陣做得唔太好，而流浪嘅劉智樂、伊巴謙同雷仙奴速度快，令反擊更加有威脅，令我哋好頭痛。」值得一提，Calvin指由於川瀨浩太刑滿復出，會考慮讓此前客串中堅的基斯，復任中場加強攔截力。

談到首循環作客流浪，憑艾華完場前建功才保住1分，川瀨浩太（Kota）指對方經季中引援後，戰力明顯增強，呼籲隊友謹慎應對：「流浪季中加咗比迪高同伊巴謙之後，創造力同速度好咗好多，所以大家要打醒十二分精神，每一球都拍得埋啲，唔好留太多空位畀佢哋。」

上仗主場以1比3不敵東方，領隊黃展鴻認為球隊攻守表現集中，但對手針對性的部署令球隊中後場受壓，今場會作改變，以便當對手施壓時伺機反擊：「面對東方嘅壓逼，球隊喺控球同組織進攻受到限制，導致防線縮得太後，所以我哋要針對南區戰術做調整，避免再次陷入被動，希望大家製造多啲空間去反擊，小心畀對方執到Second ball。」

後衞李泳豪就表示早前於「冠忠巴士60週年足總盃」淘汰理文後，球隊士氣高漲，今仗誓要全取3分：「之前贏到理文，球隊嘅信心提升咗唔少，亦證明我哋係有實力同強隊抗衡；南區嘅艾華同趙聡悟有速度、基本功紮實，今場做決策要更加快，一定要攞晒3分。」陣容方面，姚浩明累積5面黃牌，今場停賽。