精英賽季軍戰大鐘現問題　英華加時險勝寶覺

「全港學界精英籃球比賽」季軍戰出現爭議判決，寶覺中學和英華書院激戰至加時賽，惟比賽剩最後1.2秒、英華領先59：55時，球場計時器沒有開始倒數計時，最終球證商議後直接判英華取勝。寶覺中學教練梁民熊對判決相當不滿，他表示：「我們都是看鐘執行戰術，但鐘卻沒有響起，最後就這樣輸了，覺得很莫明奇妙。」

寶覺中學和英華書院第4節激戰至51：51平手，兩隊進入加時賽，惟比賽餘下1.2秒時大鐘出現問題，寶覺原本在邊線發球組織最後一個攻勢，球證緊急響哨叫停比賽商討，最終改判比賽完結，英華勝出。比賽在混亂中突然完場，寶覺球員相當失望，教練梁民熊（Bear）亦隨即向球證投訴，賽後他表示：「球證向我們解釋，大鐘沒有反應，但球證控制台仍如常運作。我們則解釋球員、球迷都是看你的大鐘，沒有人知panel發生什麼事，你按快了、按慢了，有響、沒響我們沒有人知，最後只得球證響哨吹停，戰術只是執行中。」

Bear不忘安慰球員表現比4強進步，團隊會檢討問題，重新出發：「今日大家表現比上場好很多，昨天部分主力第一節已經抽筋，簡直笑死街坊，對拔萃可能新環境比較緊張吧。人生就是這樣，一定有點莫明奇妙的事發生，我們能做的只有檢討39分59秒前發生的問題，不要想最後這球了。」

女子組方面，中華基督教青年會中學以62：59擊敗拔萃女書院，奪得季軍。