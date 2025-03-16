盡地一煲　阿仙奴追分打爆車路士

英超「倫敦打吡」阿仙奴對車路士，阿仙奴上輪聯賽對曼聯賽和1比1，再失2分，被榜首利物浦甩開15分差距，如果再失分，無疑將聯賽冠軍拱手相讓，因此今次返回主場出擊，勢必以3分為目標；「藍戰士」近期作客差勁，近5次聯賽作客1和4負，阿仙奴要把握搶分機會，主勝睇高一線。（Now 621及611周日晚9時30分直播）

利物浦剛喺歐聯出局，阿仙奴嚟緊要同時應付聯賽同歐聯兩條戰線，歐聯8強首回合會喺4月9日舉行，呢段時間阿仙奴必須全力搶分，盡量將奪冠懸念拖到5月10日同利物浦直接交鋒，先有反勝機會，否則今季聯賽爭標就會前功盡廢。

喺夏維斯、布卡約沙卡、加比爾捷西斯3位鋒將缺陣下，阿仙奴近3場聯賽僅得2和1負僅入1球，不過隨住歐聯16強晉級，兩回合攻入燕豪芬9球，阿仙奴攻擊線回復信心，其中連續兩場有「士哥」嘅迪格蘭賴斯，今場會繼續「開飯」。

車路士近期聯賽2連勝重返前4，不過所贏對手只係修咸頓同李斯特城兩支弱旅，並不代表佢哋表現復甦，事實上佢哋近期作客表現非常曳，對住志切爭勝嘅阿仙奴，輸波好正常。

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