港超聯　冠忠南區主場1球挫標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）同時不同地上演兩場激戰，冠忠南區會坐鎮香港仔運動場迎戰標準流浪。最終南區憑宋柱浩攻入罰球，以1比0擊敗流浪。

南區今場由伍瑋謙把關，黃浩然夥拍宋柱浩鎮守中路，亞哥斯達負責派牌，入球重任落在基哥利及史提芬彭利拿身上，積遜先列後備；流浪方面，今場由小將陳冠燊把關，林堂真夥拍梁煒烽扼守後防，巴拉克控制中場，張廣然、伊巴謙及劉智樂組成前線三叉戟，新兵袁熙懃首列後備，雷仙奴則不在大軍名單中。

12分鐘，基斯侵犯巴拉克，流浪搏得罰球，由比迪高開出，梁煒烽施頭槌攻門，但角度太正，被伍瑋謙接實。上半場中段，雙方未有明顯攻勢，28分鐘，劉智樂左邊底線傳中，門前的伊巴謙接應不及，皮球略門而過。34分鐘，劉智樂左路抽射遠柱，未能考驗起門將伍瑋謙。

直至上半場尾段，南區終於打破僵局。40分鐘，林遼太疑似右手打中基哥利頭部，後者被撞跌倒地，球證檢查VAR後，出示一面黃牌兼判罰球，由佐佐木周開出，宋柱浩門前輕鬆頂入，為南區打開紀錄。可惜這位功臣隨即因傷退下火線，由黎格爾入替。上半場補時階段，比迪高開出罰球，安沙施頭槌攻門，可惜角度欠奉，未能命中目標。上半場，南區以1球領先客隊返回更衣室。

易邊後，流浪換入法蘭度加大壓力。75分鐘，伊巴謙門前車身窩利，未能威脅到伍瑋謙。78分鐘，佐佐木周禁區內拉跌劉智樂，球證判罰12碼，由劉智樂操刀，可惜被伍瑋謙「捉到路」救出，錯失扳平機會。之後雙方再無入球，最終南區保住勝局到尾，以1比0擊敗流浪。