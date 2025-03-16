港超聯　伍瑋謙勇救12碼：將士用命捱到尾

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）同時不同地上演兩場激戰，最終冠忠南區以1球擊敗標準流浪，其中門將伍瑋謙（Ivan）神勇救出關鍵12碼，成功為南區保住3分，Ivan表示將勝利歸功於球隊的堅韌及團結，希望一直延續今場的防守表現，保持零封為目標。

22歲的港腳伍瑋謙今場表現專注，下半場更「捉到路」擋走劉智樂主射的12碼，Ivan表示他會根據球員的射門動作，判斷時機及撲救的方向，對於救出12碼感到高興：「我知道每個球員習慣射開邊個位，自己都會都會觀察球員個動作，睇佢比較大機會射邊一邊。今次見『樂仔』（劉智樂）熨番大位，好彩個波中間偏右之餘，我隻腳又反應得切，先擋到個12碼。」今場救出關鍵12碼，兼成功零封對手取得聯賽第4勝，Ivan表示要歸功於每位隊友的配合：「球隊整體防守表現相當出色，每個隊友都落力爭頂，雖然進攻上唔算創造到太多機會，但球隊嘅防守彌補咗呢點，而且成功『Clean Sheet』，係我哋今季嘅其中一個重要目標。」

南區今季成績未如理想，目前以17仗4勝5和8負，排於聯賽第6，Ivan直言球隊儘管最近的表現有所回勇，但今季仍面臨巨大挑戰：「今季真係唔容易，見到季初頭幾場的確係表現好好，但係足球去到最尾都係講結果，就算你喺球場上表現幾好，冇攞到3分都係冇用。今場亦都好彩靠罰球領先，大家將士用命捱到最後一秒，呢場防守幾乎做到完美，希望一直延續表現。」